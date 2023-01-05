Bursa Yıldırım'da vatandaşa YADEM desteği

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, bünyesinde oluşturduğu Yıldırım Aile Danışmanlık Eğitim Merkezi (YADEM) ile ilçe sakinlerine destek olmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, bireylerin hayatın içerisinde karşılaştığı sosyal sorunları önlemek ve aile içerisinde yaşanan sorunları çözüme kazandırmak amacıyla ilçe sakinlerine psikolojik destek hizmeti sağlıyor.

Çocuk, genç, kadın ve ailelere sosyolojik, psikolojik ve kişisel gelişim konularında destek vermek ve bireylerin yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla danışmanlık hizmeti veren Yıldırım Aile Danışmanlık Eğitim Merkezi’nde 2022 yılında 3 bin 547 kişiye 4 bin 28 seans danışmanlık hizmeti sağlandı. Kadrosunda 2 psikolog ve 3 aile danışmanı bulunan Yıldırım Aile Danışmanlık Eğitim Merkezi Birimi, seanslarda çocuk ve ergen danışmanlığı, aile danışmanlığı ve yetişkin danışmanlığı konularında vatandaşlara destek sağlıyor.

ÖRNEK HİZMET

Yıldırım Belediyesi olarak öncelikli hizmet anlayışlarının merkezinde insan olduğunu belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Dolayısıyla önce insan diyerek sosyal belediyecilik anlayışı ile her zaman hemşehrilerimizin yanında olmaya, onların her türlü sıkıntılarında destek olmaya gayret ediyoruz. Belediyemiz bünyesinde hayata geçirdiğimiz Yıldırım Aile Danışmanlık Eğitim Merkezimiz de bu kapsamda önemli çalışmalara imza atıyor. Tamamen ücretsiz olan bu hizmetimiz sosyal belediyecilik alanında yürüttüğümüz hizmetler içerisinde örnek bir çalışma. Yıldırım Belediyesi olarak ilçe sakinlerimize destek olacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.