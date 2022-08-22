Bursa Yıldırım'da üreten kadınlara tam destek

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, kurduğu kadın girişimcilik merkezleri ve kooperatifler ile kadının sosyal ve ekonomik hayattaki rolünü güçlendiriyor. 2021 yılından bu yana ilçeye 4’ü tarımsal kalkınma 4’ü ticari olmak üzere 8 kadın kooperatifi kazandıran ve 22 kadın girişimcilik ve eğitim merkezi hizmete sunuldu.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, kadınların başarı hikâyelerini yazmalarına öncülük ediyor. Yıldırımlı kadınlar verilen eğitimler ile meslek sahibi olurken ev ekonomilerine de katkı sunma imkânı buluyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kadınların ekonomik açıdan güçlenmeleri, ev ekonomilerine destek olabilmeleri, meslek edinmeleri ve sosyalleşmeleri için 22 noktada Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi kurduklarını anlattı.

Bu merkezlerde; halıcılıktan dikişe, CNC kullanımından bebe konfeksiyonuna, E-ticaretten ev tekstiline kadar 52 farklı branşta kadınlarımıza eğitim verdiklerini ifade eden Başkan Yılmaz, "Merkezlerden bu yıl 850 kadınımız mezun oldu. Bu merkezlerde verilen mesleki eğitim sayesinde, mezunlarımızın önemli bir kısmı da işe yerleşti. Ayrıca kadın girişimciliğinin ve istihdamının desteklenmesi, kadınlarımızın ekonomik hayattaki rollerinin güçlendirilmesi için kadın kooperatiflerinin kurulmasına öncülük ediyoruz. Şu ana kadar 4’ü tarımsal, 4’ü ticari olmak üzere toplam 8 kadın kooperatifi kurduk. Kooperatiflerimizin büyümesi ve gelişmesi için de yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda; mekân temininden makine alımına, proje hazırlamadan eğitime, üretimden pazarlama süreçlerine kadar kooperatiflerimize destek sağlıyoruz. Kadınlarımızı ve kooperatiflerimizi asla yalnız bırakmıyoruz. İnşallah şimdilik 8 olan kadın kooperatiflerinin sayısını 14’e çıkarıp, 2 adet üst birlik kuracağız. Oluşturacağımız yeni pazar alanı ile birlikte de kadınlarımızın ürettiği el emeği göz nuru ürünler tüm dünyaya açılacak. Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezimiz kadınlarımızı meslek sahibi yaparken, bir yandan da Yıldırım İstihdam Merkezi aracılığı ile kadınlarımızın istihdamına katkı sağlıyoruz. Son 3 yılda istihdam merkezimiz aracılığıyla yaklaşık 6 bin 500 kadınımızı işe yerleştirdik. Kadınlarımızı önceleyen çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.