Bursa Yıldırım'da üniversitelilere sıcak karşılama

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Türkiye’nin dört bir yanından Bursa Teknik Üniversitesi’ni yeni kazanan öğrencileri kampüs girişinde kurduğu ‘Yıldırım’a ve Üniversitene Hoş Geldin’ standı ile karşıladı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Bayezid ve Mimar Sinan Yerleşkesi’nde kurulan stantları ziyaret eden öğrencilere Yıldırım’da gençlere yönelik yapılan çalışmalar tanıtılırken, onlardan gelen talep ve öneriler dinlendi.

Stantları ziyaret eden öğrencilere çorba ikramı yapılırken, ‘Yıldırım’da Genç Olmak’ kitapçığı ve çeşitli hediyeler verildi.

Okulların açılması ile Yıldırım’a renk geldiğini söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yüzlerce öğrencimiz, güzel ilçemizde bu sene üniversite hayatına adım attı. Yıldırım Belediyesi olarak gençlerimizi, Bursa Teknik Üniversitesi kampüslerinde karşıladık. Düzenlediğimiz Berkay Özcan ve orkestrası ile de ‘Değerlerin Şehri Yıldırım’a hoş geldiniz’ diyerek moral konseri gerçekleştirdik” dedi.

Yıldırım’ın bir üniversite kenti olduğunu vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak hizmet anlayışımızın merkezinde insan var. Yaptığımız projeler ve yatırımların hepsi insana dair, insana dokunacak işler. İnsana dokunan işlerin içerisinde de en çok gençlere ve çocuklara yönelik çalışmaları önceliyoruz. Bu kapsamda üniversiteyi yeni kazanan ve ilçemize yeni gelen öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yönelik Rektörümüz Arif Karademir ile birlikte çalışmalar yürütüyoruz. İlçemize yeni gelen öğrencilerimiz, kendilerini evinde hissetsin diye, Yıldırım Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.