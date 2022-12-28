Bursa Yıldırım'da tünel akvaryuma yoğun ilgi

Yıldırım ilçesinde bulunan Kaplıkaya Cazibe Merkezi’nde yer alan kentin ilk ve tek tünel akvaryumu özellikle çocukların ilgisini çekiyor. Bin metrekare alan üzerine kurulu gölet akvaryumda 5 bin yetişkin 20 bin yavru Koi Balığı bulunuyor.BURSA (İGFA) -Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, tünel akvaryumda 2022 yılında 250 bin ziyaretçiyi misafir ettiklerini belirtti.

Yıldırım Belediyesi'nin sosyal alanları arasında yer alan ve ilçe sakinlerinin uğrak noktası olan Kaplıkaya Cazibe Merkezi’nde bulunan tünel akvaryumun yapılan temizlik çalışmaları ile yeni yıla hazırlandığını belirten Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Doğayla bütünleşik yapısı ve Uludağın eteklerinde yer alan konumuyla Yıldırım'ın vitrini olan Cazibe Kültür Merkezi’nde renovasyon çalışmalarımızı tamamladık. 2022 yılında 250 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladığımız tünel akvaryumumuzu da temizleyerek yeni yıla hazır hale getirdik. Yıldırımlıların ve Bursalıların ailecek zaman geçirebileceği merkezimiz yeni yılda da şehrimizin ‘cazibesi’ olmaya devam edecek” diye konuştu.