Bursa Yıldırım'da 'Tünel Akvaryum' ilgisi

Yıldırım Belediyesi, Cazibe Merkezi Tünel Akvaryumu’nun kapılarını yarıyıl tatili boyunca tüm öğrencileri ücretsiz misafir ediyor.BURSA (İGFA) -Yıldırım Belediyesi, ‘Karne Sizden Cazibe’de Bilet Bizden’ sloganıyla ara tatil boyunca Cazibe Merkezi Tünel Akvaryumu’nu Yıldırımlı çocukların ücretsiz olarak hizmetine sunuyor.

Yarıyıl tatili boyunca karnelerini getirip tüneli ücretsiz olarak ziyaret etme fırsatı bulan öğrenciler, kentin ilk ve tek tünel akvaryumunda su canlılarını yakından tanıma imkânı buluyor. Bin metrekare alan üzerine kurulu gölet akvaryumda 5 bin yetişkin 20 bin yavru Koi Balığı bulunuyor.

Yaklaşık 25 metre uzunluğunda olan Türkiye'nin en büyük tatlı su tünel akvaryumunun giriş kısmındaki iç akvaryumda kırmızı kuyruk kedi balığı, müren balığı gibi su canlıları da bulunuyor. Yoğun bir eğitim-öğretim dönemini geride bırakan öğrencileri kutlayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Sömestir tatilinde karnesini getiren tünel akvaryumu evlatlarımızın ücretsiz şekilde hizmetine sunduk. Kentin ilk ve tek tünel akvaryumunda 10 günde 40 bin çocuğumuzu ağırladık. Tüm çocuklarımızı bir dönemin yorgunluğunu atmaları ve su canlılarını yakından tanımaları için Cazibe Merkezi Tünel Akvaryumu’na bekliyoruz” dedi.