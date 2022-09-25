Bursa Yıldırım'da 'trafik eğitimi' etkinliği

Bursa Yıldırım Kaymakamlığı öncülüğünde Trafik Eğitimi etkinliği düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa'da Yıldırım Kaymakamlığı öncülüğünde Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Samanlı Jandarma Karakolu ve Samanlı İlkokulu paydaşlığın da trafik eğitimi etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Öz, Samanlı Karakol Komutanı Jandarma Kd. Bçvş. Mustafa Öcel, Samanlı İlkokulu Müdürü Necati Çiftçi ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlikte öğrencilere ve sürücülere yaya öncelikli yollarda nasıl geçilmesi gerektiği ve uyulması gereken trafik kuralları ile ilgili jandarma trafik ekipleri tarafından bilgilendirme yapıldı.

Öğrenciler gerçekleştirilen trafik etkinliğinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek sürücülere okul çıkışlarında bulunan yaya geçitlerinden geçerken daha dikkatli olmaları gerektiklerini belirterek "önce yaya" dediler.

Etkinliğin sonunda öğrencilere Yıldırım Kaymakamı Metin Esen tarafından sertifika verildi.