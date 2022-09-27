Bursa Yıldırım'da sokaklar şenlendi

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, 20 mahallede düzenlediği ’Geleneksel Sokak Oyunları Şenliği’ ile çocuklara unutulmaz bir yaz yaşattı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi’nin, hızla gelişen teknolojiyle birlikte unutulmaya yüz tutan sokak oyunlarının yaşatılması ve çocuklara öğretilerek sevdirilmesi amacıyla düzenlediği ‘Yaz Mahalle Şenliği’nin sonuncusu Yıldırım Bayezid Medresesi bahçesinde yapıldı.

Yüzlerce çocuğun istop, dokuztaş, yakan top, yağ satarım, halat çekme, körebe, cilli, sandalye kapmaca, çuval yarışı, mendil kapmaca ve ip atlama gibi oyunları hem öğrendi hem eğlendi.

Program sonunda gerçekleştirilen Anadolu Masalları da etkinliğe renk kattı. Yaz ayı boyunca 20 mahallede miniklerle buluşan Yıldırım Belediyesi, 10 bini aşkın çocuğu Geleneksel Sokak Oyunları Şenliği ile buluşturdu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çocuklarımıza sokak oyunlarını öğreterek sevdirmek için mahallelerimizde geleneksel sokak oyunlarını yaşatıyoruz. Kültürel zenginliklerimizi barındıran etkinlikler ile evlatlarımızın özlerine sadık kalmaları ve içinde bulundukları çağın donanımına uygun etkinliklerle eğlenmelerini amaçlıyoruz. ‘Geleneksel Sokak Oyunları Şenliği’ ile 10 bini aşkın minik yüreğe dokunduk. Yıldırım’ın geleceği olan evlatlarımız için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.