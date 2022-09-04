Bursa Yıldırım'da Sıracevizler'e yeni nefes

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, vatandaşların boş zamanlarında huzur ve güven içinde dinlenip çocukları ile zaman geçirebileceği park ve yeşil alanların sayısını artırmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) -Yıldırım’ın çehresini değiştirecek çalışmalar kapsamında; 3 yıl içinde Balaban Mesire Alanı’nı ve Büyükşehir Belediyesi eliyle Vakıf Bera Kent Parkı’nı ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi, bu süre zarfında ilçeye 18 adet park kazandırdı ve 32 mahalle parkını sil baştan yeniledi.

Yeşil seferberlik için süratle çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi’nin Sıracevizler Mahallesi’ne kazandırdığı Muhammet Budaklı Parkı’nda çalışmalar tamamlandı. 674 metrekareden oluşan parkın bünyesinde; yürüyüş yolu, geri dönüşüm kauçuk zeminli, oyun ve karo kauçuk zeminli spor alanları, birbirinden eğlenceli çocuk oyun aletleri, büyük oyun grubu, ip karusel, kondisyon aletleri ve donatı elemanları bulunuyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, altyapısı ve üstyapısıyla şehri imar etmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek bu kapsamda yeni yeşil alanlar ve parklarla da Yıldırım’a yeni nefes alanları oluşturduklarını ifade etti.

Başkan Yılmaz, “Hemşehrilerimizin dinlenmeleri, spor yapmaları ve yeşil doku içinde çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmeleri adına ilçemize yeni bir park daha kazandırdık. 674 metrekarelik bir alanda hayata geçirdiğimiz parkımızı spor yapan vatandaşlarımız ve evlatlarımız çok sevdi. Hemşehrilerimizin yaşam konforunu yükseltecek hizmetleri ilçemize kazandıracağız” dedi.