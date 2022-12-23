Bursa Yıldırım'da sessiz sakinlere 7/24 hizmet

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yerel belediye, 2022 yılında 7 bin 178 sokak hayvanını sağlığına kavuşturdu.BURSA (İGFA) - Can dostlarının beslenme, barınma ve tedavi gibi ihtiyaçlarını karşılayan Yıldırım Belediyesi, sahiplendirme çalışmalarıyla da sokak hayvanlarını sıcak yuvaya kavuşturuyor.

2019 yılından bu yana toplamda 33 bin 646 hayvanı tedavi eden Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2 bin 705 can dostunun da sahiplendirilmesine öncülük etti. 2022 yılında 7 bin 178 hayvanı tedavi eden ekipler, 544 sokak hayvanını sahiplendirdi.

YILDIRIM’DA HER CAN KIYMETLİ

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, köklü bir medeniyetin ruhunu taşıyan Yıldırım’da, her canlıya değer verildiğini vurguladı.

Sokaklara terk edilen hayvanların tedavisi, barınması, sahiplendirilmesi ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Yılmaz, “Cumalıkızık Sahipsiz Hayvan Bakım Evi ve Tedavi Merkezimiz, can dostlarımız için 7-24 hizmet sunuyor. Son 1 yılda, 7 bin 178 hayvanı tedavi ederken, 544 sokak hayvanını da sahiplendirdik. Dağdaki kurdu, kuşu düşünen ve dert edinen bir medeniyetin temsilcileri olarak; şehrimizin sessiz sakinlerine gönlümüzü açıyoruz. Onların bize, bizim de onlara ihtiyacımız var. Yıldırım Belediyesi olarak çalışmalarımız artarak devam edecek. Bir hayvanı sahiplenerek sokaktan kurtarmak isteyen tüm hemşehrilerimiz, Cumalıkızık’taki Yıldırım Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Tedavi Merkezi’ne giderek veya 444 16 02 numaralı Yıldırım Belediyesi İletişim Merkezi’nden bilgi alabilirler” diye konuştu.