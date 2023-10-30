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Bursa Yıldırım'da sanatçılardan bayrak resitali

YAŞAM 30.10.2023, 11:49
Bursa Yıldırım'da sanatçılardan bayrak resitali

Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin Cumhuriyetin 100.Yılı Kutlama Etkinlikleri kapsamında düzenlediği ve 457 eserin yer aldığı ‘bayrak’ temalı fotoğraf yarışmasının galibi ‘Cumalıkızık Sabahı’ eseriyle Salih Kuş oldu.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi Cumhuriyetin 100’üncü yılını bir dizi etkinlikle coşkulu bir şekilde kutladı. Kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Bayrak’ Temalı Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları açıklandı.

Türk Milletinin simgesi olan bayrağımızın güzelliğine ve saygınlığına vurgu yapmak amacıyla düzenlenen ve 457 eserin katıldığı yarışmanın ödül Töreni Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde düzenlendi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın ev sahipliğinde düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Mersin, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ümmühan Fidan ve fotoğraf sanatçıları katıldı. Yarışmada; Salih Kuş, ‘Cumalıkızık Sabahı’ eseriyle birinci olurken, Serdar Kan ‘Osmangazi’ eseriyle ikinci, Mustafa Kılıç da ‘Yıldırım Külliyesi’ eseriyle üçüncü oldu. Murat İbranoğlu, Mustafa Mesut Şık ve Samet Doğru’nun eserleri mansiyona layık görülürken, Salih Kuş’un ’15 Temmuz Meydanı’ eseri de jüri özel ödülünün sahibi oldu. Yarışmaya katılan 40 eser de Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde sergilendi.

Cumhuriyetin 100’uncu yılında düzenlenen yarışmada yer alan eserlerin bu anlamlı günü daha da anlamlı hale getirdiğini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bayrak bütün toplumlar için önemli ve özeldir. Ancak bizim için anlamı çok daha fazladır. Rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımız bizim en kutsal değerlerimizden birisidir.  Sanatçılarımız da eserleri ile bayrağımızın güzelliğine güzellik katmışlar. Yarışmaya katılan tüm sanatçılarımızı kutluyor ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren katılımcılara ödülleri verilirken, program Altay Cem Meriç’in “Cumhuriyetin 100.Yılında İnsani Değerler” söyleşisi ile tamamlandı.

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