Bursa Yıldırım'da sağlıklı nesiller yetişiyor

Bursa'da Yıldırım Belediyesi 21-27 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası nedeniyle ilçedeki anaokullarında Düzenlediği ‘Sağlıklı Dişler Mutlu Gülüşler’ etkinliğiyle diş sağlığının önemine dikkat çekti.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından 21-27 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla ilçedeki Vakıf, Çınarönü ve Şirinevler Ana Kucağı Merkezlerinde eğitim gören miniklere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.

Çocuklar, doğru diş fırçalama yöntemleri, ağız ve diş sağlığı, ağız bakımının önemi, diş çürükleri ve tedavisi, diş çürüklerinin yol açtığı hastalıklar konularında bilgilendirildi. 200’e yakın çocuğun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirildiği programlar önümüzdeki haftalarda ilçedeki diğer kreşlerde de gerçekleştirilecek.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çocukların küçük yaşlarda ağız ve diş sağlığı konusunda bilinç kazanmasının önemine vurgu yaptı.

Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sık sık ağız ve diş sağlığı eğitimleri verilirken ilçe genelinde de sağlık taramaları gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Yılmaz, “Diş sağlığı vücut bütünlüğü açısından büyük öneme sahip. Yıldırım Belediyesi olarak ekiplerimiz, diş sağlığına dikkat çekmek amacıyla Yıldırım’da bulunan anaokullarımızı ziyaret ederek çocuklarımızda farkındalık kazandırıyorlar. Çocuklarımızın eğlenirken öğrendiği bu tarz eğitimleri önemli buluyorum. Bu anlamda gayretle çalışmalar yürüten ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum” diye konuştu.