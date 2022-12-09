Bursa Yıldırım'da 'özel' konser

Bursa'da Yıldırım Belediyesi tarafından ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ programında Engelsiz Yaşam Okulu öğrencileri gösterdiği performans ile Yıldırımlı sanatseverlerden büyük alkış aldı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, ‘İnsan Merkezli Belediyecilik’ anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Barış Manço Kültür Merkezi’nde ‘Gülen Eller Sergisi ve Konser’ düzenledi.

Programa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, İlçe Halk Eğitim Müdürü Mustafa Korkmaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hacı Ahmet Önder, Samanlı Jandarma Karakolu Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Öcel, İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Zehra Yekeler, Yıldırım Kent Konseyi Başkanı Mehmet Akif Bingöl, Ak Parti İl Engelliler Koordinasyon Merkezi Başkanı Mesut Çelik, Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak, ilçe meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yıldırımlıların büyük ilgi gösterdiği programda hünerlerini sergileyen Yıldırım’ın özel bireyleri çaldıkları şarkılarla ver sergiledikleri gösterimlerle izleyenleri doyasıya eğlendirdi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ‘Engelsiz Yaşam Okulu’nda geçen yıl 476 özel gereksinimli, 824 dezavantajlı bireye merkezimizde eğitim verirken 2012 yılından bu yana 10 bin 700 öğrencinin yaşamına dokunduklarını belirterek, ‘Engelsiz Yıldırım’ vizyonuyla, engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya ve onları hayatın içinde tutmaya gayret gösterdiklerinin altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak, ‘Engelsiz Yaşam Okulu’, ‘Engelsiz Ulaşım Hizmeti’, ‘Engelli Araçları Onarım ve Bakım Hizmeti’, ‘Engelli İstihdam Desteği’ gibi projelerimiz ile yaşamın her alanında engelli vatandaşlarımız için engelsiz bir Yıldırım inşa etmek adına var gücüyle çalıştıklarını söyledi.

Başkan Yılmaz, Yıldırım Belediyesi olarak Engelsiz Yıldırım olma yolunda üzerlerine düşen ne varsa yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ise, kentsel dönüşüm, ulaşım ağı, sosyal donatı alanları gibi yapısal projelerin yanı sıra kültürel ve sosyal faaliyetlerle Yıldırım'ın marka değerinin arttırıldığına dikkati çekerek, "Yıldırım’ın çehresini değiştirmek için büyük bir özveriyle çalışan Başkanımız Oktay Yılmaz’a şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum” dedi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız da, spor kompleksleri, uyumayan kütüphaneleri ile Yıldırım'ın farklı bir kimliğe büründüğünü belirtti.