Bursa Yıldırım'da özel anneler ilk hasadı yaptı

Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin destekleriyle, Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Uygulama Okulu’ndaki sera da özel öğrencilerin anneleri için açılan sebze ve meyve yetiştiriciliği kursunda ilk hasat yapıldı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi ve Engelliler Federasyonu işbirliği ile Anne Eli Değsin Projesi’nin 2’nci etabı olarak hayata geçirilen sebze ve meyve yetiştiriciliği kursunda Yıldırım’ın özel annelerine tarım uygulamaları eğitimi verildi.

Kadınlar teorik eğitimin ardından aldıkları pratik eğitim ile öğrendiklerini uygulamaya geçirme fırsatı yakaladı.

Eğitim kapsamında Yıldırım Belediyesi Kompost Tesisi’nde üretilen ve organik kompost kullanılarak ekilecek olan toprak zemin hazırlandı. Sebze ve meyvelerin tohumlarının ekilerek tarım uygulamaları yapıldığı sebze ve meyve yetiştiriciliği kursunda ilk hasat yapıldı. Ürünlerin, okulda kurulacak olan stantta satışı sağlanacak ve elde edilen gelir öğrencilerin eğitimleri için kullanılacak.

Yıldırım’ın özel annelerinin eğitim gören çocuklarını beklerken boşta kalan vakitlerini değerlendirebilmeleri amacıyla sebze ve meyve yetiştiriciliği kursu açtıklarını belirten Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, daha önce Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda eğitim gören evlatların ailelerine yönelik dikiş kursu açarak tekstil şirketlerinden alınan atık kumaşları değerlendirerek tekrar ekonomiye kazandırdıklarını söyledi. Başkan Yılmaz, İŞKUR İş Başı Eğitim Programı kapsamında velilerimiz belli bir kazanç elde edildiğine dikkati çekerek, "Projenin devamı niteliğinde bu yıl da annelerimiz için sebze ve meyve yetiştiriciliği kursu açarak önce eğitim verdik sonra da serada uygulama yapma imkânı sunduk. Kadınlarımızın ektiği fideler ilk ürünlerini verdi. Yıldırım Belediyesi olarak belediye hizmetlerini sadece alt ve üst yapı yatırımları olarak görmüyor, sosyal belediyecilik çalışmaları ile Yıldırımlı vatandaşlarımıza her alanda hizmet ulaştırmaya çalışıyoruz” diye konuştu.