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Bursa Yıldırım'da 'ortak akıl' hakim

YAŞAM 28.11.2023, 11:41
Bursa Yıldırım'da 'ortak akıl' hakim

Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin ilçede hayata geçirdiği proje ve hizmetlerin yol haritası ile öncelik sırasına Yıldırımlılar karar veriyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi’nin ortak akılla yönetim ve katılımcı belediyecilik anlayışı kapsamında hayata geçirdiği ‘Yıldırım Sizin İçin Buradayız Ekibi’ proje ve hizmetlerle ilgili ilçe sakinlerinin görüşlerine başvuruyor. Yıldırımlıların talep ve isteklerine göre projelerin ve hizmetlerin öncelik sırası belirleniyor.

Saha ekibinin kapı kapı dolaşarak gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında yüz yüze alınan talep, öneri ve şikayetler değerlendiriliyor ve hızlı bir şekilde çözüm üretiliyor. Yıldırım Sizin İçin Buradayız Ekibi, 1 yıllık süre zarfında ilçenin yüzde 47’sinin kapısını çaldı. 121 bin 727 aileyi ziyaret ederek gerçekleştirdiği 49 bin 294 anket gerçekleştiren ekipler, Yıldırım sakinlerinin ilçe ile ilgili görüş öneri ve taleplerini aldı.

“YILDIRIMLILAR İSTİYOR BİZ YAPIYORUZ”

Sahada dinlenilen talep ve şikayetlerin anlık olarak ilgili müdürlüklere iletildiğini ve hazırlanan raporlarla bölgenin genel önceliklerinin belirlendiğini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bu saha çalışmasından elde ettiğimiz veriler, ilçemize yapacağımız hizmetlerin yol haritasını ve öncelik sırasını belirliyor. Diğer bir ifade ile hemşerilerimiz istiyor, biz yapıyoruz. Bu, göreve geldiğimiz günden beri vurgu yaptığımız ‘ortak akıl’ vizyonumuzun bir yansımasıdır. Saha ekibimiz 71 mahallemizde çalınmadık kapı bırakmamak için hemşehrilerimizle belediyemiz arasında köprü oluyor. Sonuç üreten, güven tesis eden ve birlikteliğimizi geliştiren projelerle Yıldırım’a hizmet ediyoruz. Yıldırım’ı, ortak akılla yönetmeye devam edeceğiz” dedi.

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