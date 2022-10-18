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Bursa Yıldırım'da miniklerden can dostlara ziyaret

YAŞAM 18.10.2022, 15:38
Bursa Yıldırım'da miniklerden can dostlara ziyaret

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, çocuklarda hayvan sevgisi farkındalığı oluşturmak amacıyla Cumalıkızık Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Tedavi Merkezi’nde çocukları misafir ediyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, sokak hayvanlarının rehabilite ve tedavi edildiği merkezde, ilçe ve il genelinde yaşayan vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla örnek projeleri hayata geçiriyor. Cumalıkızık Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Tedavi Merkezi’nin bu haftaki ziyaretçileri Yıldırım Belediyesi Kreşi’nin öğrencileri oldu.

Barınaktaki uzmanların gezdirdiği çocuklar, can dostlarla vakit geçirerek doyasıya eğlendi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa’daki köklü vakıf kültürünün yaşatıldığı Yıldırım’da, her canlıya değer verildiğini söyledi.

Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün sokak hayvanlarını korumak, onlara daha güvenli ve sağlıklı bir yaşam sunmak için yoğun şekilde çalıştığını belirten Başkan Yılmaz, ilçenin birer sakini olarak gördükleri can dostlarını korumaya, onlar için daha güvenli yaşam alanları oluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.

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