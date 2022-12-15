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Bursa Yıldırım'da Mimarsinan'a kentsel dönüşüm

YAŞAM 15.12.2022, 13:42
Bursa Yıldırım'da Mimarsinan'a kentsel dönüşüm

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, 2022 yılı Tapu ve Dönüşüm Yılı kapsamında Mimarsinan Mahallesi’nde 5,8 dönümlük alanda yeni bir dönüşüm projesi başlatıyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi’nde 5,8 dönümlük alanda yeni bir dönüşüm çalışmasının startını veriyor. İmar uygulaması ve uzlaşma görüşmeleri tamamlanan proje kapsamında kısa sürede tahliyeler başlayacak.

Farklı bölgelerde devam eden kentsel dönüşüm projeleri ile ilçenin çehresinin değiştiğini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Hayata geçirdiğimiz kentsel dönüşüm projelerimizle sadece yeni binalar inşa etmiyoruz. Sosyal donatı alanları, ulaşım aksları, yeşil alanlar ile daha yaşanabilir bir şehir inşa ediyoruz. Bu kapsamda

Mimar Sinan Mahallesi’nde yaklaşık 9 bin metrekarelik alanda imar uygulaması yaptık. Gerçekleştirdiğimiz uygulama ile 6 bin metrekare konut alanı, 600 metrekare bir park alanı 2 bin 500 metrekare yol alanı elde ettik. Oluşan İmar parselimiz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından Rezerv Yapı Alanı olarak ilan edildi ve biz de Bakanlığımızın verdiği yetki ile üzerimize düşeni yaparak bu alanda kentsel dönüşüm çalışmalarına başlayıp uzlaşma görüşmelerimizi tamamladık. Bu ay içerisinde alanımızın tahliyesini sağlayarak gerçekleştireceğimiz ihale ile 3 blok 131 daireden oluşacak yeni konut inşaat yapım sürecini başlatıyoruz” dedi.

YÜZDE 45’İ YEŞİL ALAN

Depreme dayanıksız eski binaları yıkarken yaşam alanlarını da en az binalar kadar önemsediklerinin altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, hayatın buralardan devam ettiğini ifade etti. Gerçekleştirdikleri dönüşüm çalışmalarının en önemli özelliğinin imar uygulamaları yapabilmeleri olduğunu kaydeden Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak dönüşümü sadece eski binaları yıkıp yeni binalar yapmak olarak görmüyoruz. Bu kapsamda; 9 bin metrekarelik dönüşümünü yaptığımız arazinin 3 bin metrekaresini yola ve yeşil alana ayırıyoruz. Böylece kentsel dönüşüm çalışmalarımızla ilçemize sadece yeni binalar yapmakla kalmıyor, yeni sosyal yaşam alanları da kazandırıyoruz” diye konuştu.

Yaşanılabilir şehirler inşa etmenin yolunun kentsel dönüşümden geçtiğini hatırlatan Başkan Yılmaz, “Kentsel dönüşüm projelerimiz ile Yıldırım’ın kimliğine ve gelecek vizyonuna uygun olacak şekilde hizmet üretiyoruz. Burada temel önceliğimiz gönüllü ve yerinde dönüşüm. Her şeyden önce hemşehrilerimize kentsel dönüşümün gerekliliğini doğru bir şekilde anlatmak zorundayız. Bizim amacımız insanlarımıza daha güvenli, sosyal olanakları daha fazla, modern yaşam alanları sunmak. Biz bunları doğru bir şekilde anlattığımız zaman zaten hemşehrilerimiz bu dönüşüm projelerine sahip çıkacaktır. Bizim dönüşüm anlayışımız ‘dayatmacılık’ üstüne değil tamamen gönüllülük esasına dayanıyor. Kimsenin rızası olmadan bir dönüşüm projesi gerçekleştirmiyoruz. Dolayısıyla bu işi de el birliği ile yürütüyoruz. Mimarsinan sakinlerimiz ile yaptığımız istişareler sonucunda bölgedeki saha çalışmalarına start verdik. Mimarsinan Kentsel Dönüşüm Projesi ilçemize hayırlı olsun” dedi.

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