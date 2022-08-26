Bursa Yıldırım'da 'Mimar Sinan Kütüphanesi'nde sona gelindi

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, 2021 yılında hizmete açtığı Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nin ardından, Barış Manço Kültür Merkezi’nin üst katını da yeni nesil bir kütüphaneye dönüştürüyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, Yıldırım’ın modern, donanımlı 2’nci kütüphanesini hizmete açmaya hazırlanıyor.

Bin 200 metrekare alanda yapılacak Mimar Sinan Kütüphanesi’nin bünyesinde 10 bini aşkın kitap, bilgisayar laboratuvarı, toplantı salonu, 200 kişilik çalışma alanı bulunacak olup ziyaretçilere ücretsiz çay, çorba ve internet hizmeti verilecek. Ayrıca kütüphanenin alt katında ise ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte kitap okuyabileceği çocuk kütüphanesi de Yıldırımlı miniklerin istifadesine sunmayı planladıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin aynı anda hizmet alabileceği yapısıyla öne çıkacak olan kütüphanemiz tasarımıyla da örnek olacak” dedi.

YÜZDE 80 TAMAMLANDI

Mimar Sinan Kütüphanesi’nde çalışmaların yüzde 80’inin tamamlandığını ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphane’miz açıldığı günden bu yana, sınavlara hazırlanan ve kitap okuyan öğrencilerimizin buluşma noktası haline geldi. Binlerce evladımız kütüphanemizde ders çalışırken sosyalleşme imkânı da buluyor. Çalışmaların sonuna geldiğimiz Mimar Sinan Kütüphanesi’ni de yakın zamanda hizmete açarak önemli bir ihtiyaca da cevap vereceğiz. Ayrıca Mimar Sinan Kütüphanesi, Bursa Teknik Üniversitesi’ne yakın olması hasebiyle üniversite öğrencilerimizin derslerini çalışmak için tercih edebileceği bir mekân olacak. Yaptığımız eğitim yatırımları ile ilçenin ve şehrin kültürel hayatına yön vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.