Bursa Yıldırım'da kreş çocuklarından hünerli mezuniyet

Bursa'da Yıldırım Belediyesi Kreşi’nde mezuniyet heyecanı yaşandı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kreşte eğitim gören 19 çocuk mezuniyetlerinde minikler hünerlerini de sergiledi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “3 ıl boyunca kreşte eğitim gören 19 çocuğun mezun olacağını belirterek, bu gururu yaşatan çocuklara teşekkür etti. Çocukların burada çok şey kazandığını belirten Başkan Yılmaz, "İnşallah kreşimizdeki kazanımlarını, bundan sonra daha ileriye taşıyacaklar. Bu süreçte çocuklarımıza annelik yapan öğretmenlerimize ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bugün kreşten mezun ettiğimiz çocuklarımızın üniversite mezuniyetine de şahitlik ederiz” dedi.

Başkan Yılmaz, çocukları ve gençleri çok önemsediklerini belirterek, "Çocuklar ve gençler öncelik listemizin başında yer alıyor. Çocuklarımız ve gençlerimiz için çalışmaya, onlara katkı sunmaya bundan sonra da devam edeceğiz” dedi.