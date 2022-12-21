Bursa Yıldırım'da kadınlar üretiyor

Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen ile birlikte Esebey Kadın Kooperatifi’ni ziyaret edip ilçedeki kooperatif başkanlarıyla buluştu.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, kurduğu kadın kooperatifleri ile kadının sosyal ve ekonomik hayattaki rolünü güçlendiriyor. 2021 yılından bu yana ilçeye 4’ü tarımsal kalkınma 4’ü ticari olmak üzere 8 kadın kooperatifi kazandıran Yıldırım Belediyesi, kadınların başarı hikâyelerini yazmalarına öncülük ediyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen ile birlikte ilçede aktif faaliyet gösteren kooperatif başkanlarıyla Esebey Konağı’nda bir araya gelerek kadınların taleplerini dinledi ve önümüzdeki yıllarda yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Toplantıda, kooperatif üyeleri tek tek söz alarak görüş ve düşüncelerini dile getirdi.

Emeğini ekonomik değere dönüştüren kadınları desteklediklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kadınlarımızın ekonomik hayattaki rollerinin güçlendirilmesi adına kadın kooperatiflerinin kurulmasına öncülük ediyoruz. Şu ana kadar 4’ü tarımsal, 4’ü ticari olmak üzere toplam 8 kadın kooperatifi kurduk. Önümüzdeki aylarda biri ticari diğeri tarımsal olmak üzere Kaplıkaya ve Fidyekızık Mahallesi’ne 2 yeni kooperatif kazandırıyoruz. Şu anda 8 olan kadın kooperatiflerinin sayısını 14’e çıkarıp, 2 adet üst birlik kurmayı hedefliyoruz” dedi.

BİRLİKTE ÜRETECEK, BİRLİKTE GÜÇLENECEĞİZ

Kooperatiflerimizin büyümesi ve gelişmesi için de yoğun çaba sarf ettiklerini ifade eden Başkan Yılmaz, “Bu kapsamda; mekân temininden makine alımına, proje hazırlamadan eğitime, üretimden pazarlama süreçlerine kadar kooperatiflerimize destek sağlıyoruz. Kadınlarımızı ve kooperatiflerimizi asla yalnız bırakmıyoruz. Bereketi artırmak istişareden geçiyor. Kooperatifçilik bereket demek, güçbirliği demek, dayanışma demek. Birlikte, bu şehrin havasına, suyuna, toprağına sahip çıkacağız. Birlikte üretecek, birlikte güçleneceğiz. Geleceğe üreterek ilerleyen tüm kooperatiflerimizin; Dünya Kooperatifçilik Günü’nü kutluyorum. İnşallah oluşturacağımız yeni pazar alanı ile birlikte de kadınlarımızın ürettiği el emeği göz nuru ürünler tüm dünyaya açılacak” diye konuştu. Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen ise ilçeye katkılarından dolayı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür etti ve tüm kooperatif başkanlarının ve üyelerinin kooperatifçilik gününü kutladı.