Bursa Yıldırım'da kadınlar kooperatifleşerek üretiyor

Bursa'nın Yıldırım içesinde Karapınar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni ziyaret eden Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçede 2 yeni kooperatifin daha kurulacağı müjdesini verdi.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, kurduğu kadın kooperatifleri ile kadının sosyal ve ekonomik hayattaki rolünü güçlendiriyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Karapınar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ev tekstili, giyim, bebe tekstil alanlarında üretim yapan kooperatif üyelerinin ürettiği ürünleri inceleyen Başkan Yılmaz, ilçede kurulan kooperatiflerle kadınların emeğinin ekonomiye katma değer olarak dönüşmesine katkı sağladıklarını ifade etti.

2 YENİ KOOPERATİF KURULUYOR

Kadınların hayatın her alanında olduğu gibi ekonomik alanda da rollerinin güçlenmesi için yoğun bir mesai sarf ettiklerini dile getiren Başkan Yılmaz, “Şu ana kadar 4’ü tarımsal, 4’ü ticari olmak üzere toplam 8 kadın kooperatifi kurduk. Önümüzdeki aylarda Kaplıkaya ve Fidyekızık Mahallesi’ne 2 yeni kooperatif kazandıracağız. Şu anda 8 olan kadın kooperatiflerinin sayısını 14’e çıkarıp, 2 adet üst birlik kurmayı hedefliyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak kooperatiflerimize, mekân temininden makine alımına, proje hazırlamadan eğitime, üretimden pazarlama süreçlerine kadar destek sağlıyoruz. Bereketi artırmak istişareden geçiyor. Kooperatifçilik bereket demek, güçbirliği demek, dayanışma demek. Birlikte, bu şehrin havasına, suyuna, toprağına sahip çıkacağız. Birlikte üretecek, birlikte güçleneceğiz. Geleceğe üreterek ilerleyen tüm kadınlarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.