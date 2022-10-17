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Bursa Yıldırım'da hizmete 'engel' yok

YAŞAM 17.10.2022, 14:24
Bursa Yıldırım'da hizmete 'engel' yok

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tekerlekli sandalye ile evine gidip gelirken zorluk çeken Galip Bayram’ın derdine Yıldırım Belediyesi derman oldu.BURSA (İGFA) - Yıldırım Mahallesi 4. Beyazıt Sokak’ta yaşayan yürüme engelli Galip Bayram, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’dan sokakta tekerlekli sandalyesini rahatça kullanabilmek için yol düzenlemesi yapılmasını talep etti.

Başkan Yılmaz'ın talimatı ile harekete geçen Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kısa süre içerisinde sokakta asfalt yenileme çalışması gerçekleştirip sıkıntı yaşayan Galip Bayram’ın yol çilesine son verdi.

Saha ziyaretleri kapsamında Galip Bayram’ı ziyaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım’da yaşayan her bireye eşit hizmet ulaştırmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirtti. ‘Engelsiz Yıldırım’ hedefiyle, özel gereksinimi olan ilçe sakinlerinin hayatlarını kolaylaştırmak adına birçok projeye imza attıklarını ifade eden Yılmaz, “İlçemizde yaşayan özel vatandaşlarımızın engelsiz bir hayat sürmesini sağlamak için büyük gayret gösteriyoruz. Her birinin isteklerine hızlıca cevap verip onların yaşamlarını kolaylaştıracak hizmetleri üretmeye çalışıyoruz. Biz, büyük bir aileyiz ve bu ailenin her bir ferdi bizim çok önemli. Yıldırım’da, kimse kimsesiz değil” diye konuştu. Evinin önü asfaltlanan ve ulaşımı konforlu hale getirilen Bayram, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, “Başkanımıza durumu arz etmemle birlikte ekipler gerekli çalışmayı hemen başlattı. Hem belediye personeline hem de Başkanımıza verdikleri bu hizmet için çok teşekkür ediyorum” dedi.

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