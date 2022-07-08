Bursa Yıldırım'da harçlıklar Başkan Yılmaz'dan

Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kurban Bayramı öncesi son mesai gününde Yıldırım Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri, müdürler ve personelle bayramlaştı.BURSA (İGFA) -Pandemi nedeniyle toplu bayramlaşmanın yapılamadığı 2 yılın ardından gelenek bu sene de devam etti. Meclis salonunda düzenlenen bayramlaşmada konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Hemşehrilerimize hizmet için özverili bir şekilde, üstün gayret göstererek çalışan, tüm mesai arkadaşlarıma can-ı gönülden teşekkür ederim. Ailelerinizle birlikte, sağlıklı, mutlu bir bayram diliyorum” dedi.

Başkan Yılmaz, konuşmalarının ardından personel ile tek tek görüşerek Kurban Bayramlarını kutladı.

Daha sonra Sosyal Destek Müdürlüğü’nü ziyaret eden Başkan Yılmaz, personelin bayramını tebrik etti ve Kurban Bayramı adına gerçekleştirilen sosyal yardım çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yılmaz, bayramlık almaya gelen vatandaşlarla sohbet edip çocuklara harçlık verdi.