Bursa Yıldırım'da güçlü kadınlara altın bilezik!

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi’nde düzenlediği mesleki kurslar ve ortaya koyduğu çeşitli projelerle kadınların sosyo-ekonomik statülerinin iyileştirilmesine destek sağlıyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, Yıldırım Halk Eğitim Merkezi, Kızılay Toplum Merkezi, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, Kadın ve Demokrasi Derneği tarafından yetim annelerinin meslek edinebilmeleri amacıyla Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi’nde ‘Düz Dikiş Makinesi Kullanımı Kursu’ açıldı.

3 ay süren kursta haftanın 2 günü 8’er saat verilen eğitimlerden 20 kadın faydalandı. Yıldırım’ın güçlü kadınlarının işgücü piyasasına katılmasının amaçlandığı proje kapsamında eğitim sonunda işbirliği kurumların desteğiyle 10 kadına düz dikiş makinesi desteği verildi. Bu sayede yaptıkları tekstil ürünlerinin satışından gelir elde edecek anneler, ev bütçelerine katkıda bulunacak.

10 KADINA DİKİŞ MAKİNESİ DESTEĞİ

Yıldırım Belediyesi olarak, Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi’nde verilen ücretsiz eğitimler ile gençlerin ve dezavantajlı grupların istihdamına katılımlarını desteklediklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi’nde hayata geçirdiğimiz istihdama yönelik mesleki eğitim kurslarımız ile kursiyerlerimizin meslek sahibi olmalarını ve eğitim programları ile eleman açığı bulunan sektörlere ara eleman yetiştirerek, üretime katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Yine açtığımız ‘Dikiş Makinesi Kullanımı Kursu’ ile Yıldırım’ın güçlü kadınlarını istihdama kazandırma hedefiyle yola çıktık. Tesisimizde eğitim gören kadınlarımız kurs sayesinde sosyalleşirken yeteneklerini keşfedebilme imkânı da buldu. Kursun sonunda 10 kadınımıza işbirliği yaptığımız kurumlarımızın desteğiyle düz dikiş makinesi temin ettik. Yıldırım Belediyesi olarak ‘güçlü kadın güçlü toplum’ şiarıyla kadınlarımıza yeni imkânlar oluşturacak, farklı bakış açıları kazandıracak, onların gelişimine katkı sağlayacak projeler geliştireceğiz” dedi.