Bursa Yıldırım'da gençlerin kütüphanesi

Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin Karapınar Mahallesi’ne kazandırdığı Yıldırım Gençlik Merkezi Kütüphanesi gençlerin teveccühünü kazandı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, ilçenin 3’üncü yeni nesil kütüphanesi olan Yıldırım Gençlik Merkezi Kütüphanesi’ni hizmete açtı.

Karapınar Mahallesi’nde bulunan gençlik merkezine kazandırılan kütüphanenin bünyesinde; 74 kişilik çalışma alanı, bilgisayar salonu, toplantı salonu bulunuyor. Bölge gençlerinin buluşma noktası olacak, ücretsiz çay, çorba ve internet hizmetinin verildiği kütüphaneye gençler yoğun ilgi gösteriyor.

KÜTÜPHANELER ŞEHRİ YILDIRIM

Yıldırım’daki dönüşümün fiziki bir dönüşümden ibaret olmadığını dönüşümün kültürel boyutunu da en az fiziksel yönü kadar önemsediklerini vurgulayan Başkan Yılmaz, “Yıldırım’da haftada bir gün kullanılan bir toplantı salonunu 7 gün 24 saat çalışan uyumayan kütüphaneye dönüştürdük. 54 bin üyesi olan kütüphanemiz 750 bini aşkın misafir ağırladı. 39 bin eserin bulunduğu kütüphanemizde sınırsız internet himmetimiz, çay- çorba ikramımız bulunuyor. Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi ve Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi’ni hizmet açtık. İlçemizin eğitim ve kültür hayatına yeni bir soluk katacak olan Yıldırım Gençlik Merkezi Kütüphanesi’ni gençlerimizin kullanımına sunduk. Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi’ne kazandıracağımız kütüphanede çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yaptığımız eğitim yatırımları ile ilçenin ve şehrin kültürel hayatına yön vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.