Bursa Yıldırım'da gençlere ücretsiz danışmanlık

Yıldırım Belediyesi’nin gençlere ve eğitime desteği sürüyor. İlçeye kazandırdığı kütüphaneler ve çalışma salonlarının yanı sıra; kurslar, deneme sınavları ve motivasyon seminerleri ile öğrencilerin yanında olan Yıldırım Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrasında da ‘Tercih Danışmanlığı’ ile alanında uzman rehber öğretmenleri gençlerle buluşturuyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde saat 10.00-18.00 arasında hizmet veren Tercih Danışmanlığı Merkezi’ne başvuran öğrenciler, ücretsiz danışmanlık ve rehberlik desteği alarak, üniversite tercihlerini yapabiliyor. Gençlerin aldıkları sonuçlara göre en doğru tercihleri yapması amacıyla kurulan danışmanlık ofisi 5 gün boyunca devam edecek.

Gençleri her zaman desteklediklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gençler için Bursa’nın en güzel kütüphanesini ilçeye kazandırdıklarına dikkati çekerek, Mimar Sinan Kütüphanesi’ni de yakın zamanda evlatlarımızın istifadesine sunacaklarını söyledi.