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Bursa Yıldırım'da gençlerden yürekleri ısıtan proje

YAŞAM 09.12.2022, 14:22
Bursa Yıldırım'da gençlerden yürekleri ısıtan proje

Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz gençlerle birlikte, sokak hayvanları için yuva yapıp boyadı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, farklı birimlerde kullanıldıktan sonra işlevini tamamlayan atık malzemeleri sokak hayvanları için sıcak yuvaya dönüştürüyor.

Farklı birimlerde kullanılan, palet, vinil gibi malzemeler, Fen İşleri atölyelerinde kedi yuvasına dönüştürüldükten sonra Cumalıkızık Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Tedavi Merkezi’nde kedi sahiplenen hayvanseverlere hediye ediliyor. Yıldırım Belediyesi Değirmen Gençlik iyilik ekibi gönüllüleri Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan kedi evlerini rengarenk boyadılar.

3 BİN HAYVANA SICAK YUVA

2019 yılından bu yana 3 bin sokak hayvanının sahiplendirilmesine öncülük ettiklerini ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Bizler, ibadethanelerimizi kuş evleri ile bezemiş, soğuk kış aylarında yaban hayvanlarını beslemek için vakıflar kurmuş bir medeniyetin temsilcileriyiz. Bugüne kadar 2 bin 94 sokak hayvanının sahiplendirilmesine öncülük ederek, onların sıcak bir yuvaya kavuşmasına katkı sağladık. Bu sorumluluk ve bilinçle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Fen İşleri Müdürlüğü’müz, ‘Veteriner İşleri Müdürlüğü’müzün talebi üzerine, parke tesisinde kullanılamayan ahşap palet parçalarından oluşan kedi evlerinin kasasını ve Kültür Müdürlüğü’müzün kullanmış olduğu vinil afişlerini de çatı kaplama malzemesi olarak kullanıp 40 adet kedi evi hazırladı. Bizler de Değirmen Gençlik ekibimizin iyilik gönüllüleri ile birlikte işin mutfağı olan şantiyemizde kedi evlerini rengarenk boyadık. Soğuk kış günlerinde minik dostlarımız için kullanılmayan atık paletleri ve çelenkleri sıcak yuvalara dönüştüren ekip arkadaşlarımı ve çevresine duyarlı genç kardeşlerimi bu farkındalıklarından dolayı tebrik ediyor, ilçemizin sessiz sakinlerini sıcak yuvaya kavuşturan hemşehrilerimize de teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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