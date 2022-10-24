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Bursa Yıldırım'da fotoğraf meraklılarına özel atölye
YAŞAM 24.10.2022, 16:21
Bursa'da Yıldırım Belediyesi, fotoğrafçılığa meraklı gençler için ‘Temel Fotoğrafçılık Atölyesi’ başlattı.BURSA (İGFA) - Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde Fotoğrafçı Ahmet Çetin eğitmenliğinde gerçekleşen derslerde kursiyerler, fotoğraf makinesini ve ekipmanlarını tanıma, fotoğraf makinelerinin özelliklerini ayırt edebilme ve temel ayarlarını yapabilme gibi konularda ücretsiz eğitim alıyor.
Eğitim sürecinde çekim ödevleri ve hafta sonları arazi gezileriyle fotoğraf çekmenin inceliklerini öğrenen başarılı kursiyerlere sertifika da verilecek.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kursa katılan sanatseverlere başarılar diledi.
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