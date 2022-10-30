Bursa Yıldırım'da 'felsefe serüveni' sürüyor

Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin felsefeye ilgilenen vatandaşlar için hayata geçirmiş olduğu ‘Felsefi Düşüncenin Serüveni Atölyesi’nin 2’nci dönemi başladı.BURSA (İGFA) - Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen eğitim tam not aldı.

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derda Küçükalp’ın anlatımıyla gerçekleşen ‘Felsefi Düşüncenin Serüveni 2’ atölyesinin ilk dersinde “İdeoloji” kavramı üzerine konuşuldu.

10 hafta sürecek olan eğitim boyunca Batı düşüncesinin temel taşları arasındaki ilişkiler kurularak bağlantılı bir şekilde anlatılacak ve katılımcıların zihninde Batılı anlamda düşünme tarzının temelleri ve mahiyetinin anlaşılması kolaylaştırılacak. Önümüzdeki haftalar ‘Liberalizm, Muhafazakârlık, Marksizm, Faşizm ve Anarşizm’ konuları üzerine kursiyerlerin bilgilendirileceği eğitime düzenli iştirak eden kişilere sertifika verilecek.