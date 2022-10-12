Bursa Yıldırım'da 'felsefe serüveni'nde yeni dönem

Bursa'da Yıldırım Belediyesi ‘Felsefi Düşüncenin Serüveni Atölyesi’nin yeni dönemi başlıyor.BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz dönem Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kasım Küçükalp’ın anlatımıyla Batı düşüncesinin temel taşları arasındaki ilişkilerin kurulduğu ve katılımcıların zihninde Batılı anlamda düşünme tarzının temellerinin ve mahiyetinin anlaşılmasının sağlandığı eğitimin 2’nci döneminde Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derda Küçükalp ‘İdeoloji, Liberalizm, Muhafazakârlık, Marksizm, Faşizm ve Anarşizm’ konuları üzerine kursiyerleri bilgilendirecek.

27 Ekim- 29 Aralık tarihleri arasında Perşembe günleri yapılacak atölye 10 hafta sürecek olup eğitime düzenli iştirak eden kişilere sertifika verilecek.