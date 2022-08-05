Bursa Yıldırım'da 'etkili' sertifika

Bursa'da Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Etkili İletişim Beden Dili ve Diksiyon Atölyesi’ kursiyerleri düzenlenen törende sertifikalarını aldı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi’nin düzenlediği ‘Etkili İletişim Beden Dili ve Diksiyon Atölyesi’ düzenlenen sertifika töreni ile sona erdi. Sanat Eğitimleri kapsamında Drama Eğitimcisi Ayfer Yiğit Saraçoğlu tarafından verilen 3 haftalık kursun sonunda kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım’da sanat eğitimlerini sürdüreceklerini belirtti.

Öte yandan kursiyerler kendilerine böyle bir imkân sundukları için Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a ve ekibine teşekkür etti.