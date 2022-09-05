Bursa Yıldırım'da 'Erguvan'da sertifika heyecanı
Anadolu'nun dört bir yanından asırlar boyunca süre gelen kültür mozaiğinin, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahnelendiği Erguvan Halk Oyunları Kursu sona erdi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 8-11 yaş grubu çocukların eğitim gördüğü kursta yöresel halk oyunlarıyla tanışan minikler Adile Naşit Çocuk Tiyatrosu’nda düzenlenen programda hünerlerini sergilediler.
Program sonunda eğitmen Eğitimci Ergün Saatçi tarafından kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.
Anadolu'nun dört bir yanından asırlar boyunca süre gelen kültür mozaiğini, Erguvan Halk Oyunları Topluluğu'nun çalışmaları ile Yıldırım'da sahnelediklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçedeki çocuklar için yöresel kültürün önemli yapı taşlarından biri olan halk oyunlarını düzenledikleri kurslarla yaşattıklarını söyledi. Mezun olan çocukları tebrik eden Başkan Oktay Yılmaz, “Atalarımızdan bize miras kalan kültürümüzü gelecek nesillerimize aktarıyor, değerlerimizi ilçemizde yaşatıyoruz" diye konuştu.
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