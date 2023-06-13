Bursa Yıldırım'da Erguvan coşkusu

Yıldırım Belediyesi Erguvan Halk Oyunları Topluluğu'nun sahnelediği halk oyunları gösterisi sanatseverlerle buluştu.BURSA (İGFA) - Anadolu'nun dört bir yanından asırlar boyunca süregelen kültür mozaiğinin, Yıldırım'da sahnelendiği Erguvan Halk Oyunları Kursu sona erdi.

Kaplıkaya Cazibe Merkezi'nde Ergün Saatçi’nin yönetiminde gerçekleştirilen gösteri Yıldırımlı vatandaşlardan tam not aldı. Vatandaşların beğenisine sunulan gösteride 4 farklı yaş kategorisinde, 7 bölge ve 13 yöreden oluşan halk oyunları, gösteri ekibi tarafından sahnelendi.

Anadolu'nun dört bir yanından asırlar boyunca süre gelen kültür mozaiğini, Erguvan Halk Oyunları Topluluğu'nun çalışmaları ile Yıldırım'da sahnelediklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yöresel kültürün önemli yapı taşlarından biri olan halk oyunlarını düzenledikleri kurslarla yaşattıklarını söyledi. Mezun olan kursiyerleri tebrik eden Başkan Oktay Yılmaz, “Atalarımızdan bize miras kalan kültürümüzü gelecek nesillerimize aktarıyor, değerlerimizi ilçemizde yaşatıyoruz" diye konuştu.