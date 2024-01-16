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Bursa Yıldırım'da engelsiz yaşam!

YAŞAM 16.01.2024, 16:38
Bursa Yıldırım'da engelsiz yaşam!

Bursa'da Yıldırım Belediyesi Engelsiz Yaşam Okulu, 2023-2024 eğitim öğretim döneminde bin 20 öğrenciye 13 farklı branşta eğitim veriliyor.BURSA (/İGFA) - Yıldırım Belediyesi Engelsiz Yaşam Okulu’nda ‘Müzik Akademisi’, ‘El Sanatları’ ve ‘Engelsiz Mutfak’ olmak üzere 3 alanda toplamda 13 branşta eğitimlerine aralıksız devam ediyor. 

Bu eğitimlerle; özel çocukların ve vatandaşların sosyal, psikolojik, kültürel gelişimleri desteklenirken öğrencilerin iyi olduğu alanlar keşfedilip yetenek sınavlarına hazırlanmalarına destek olunuyor. İlgi alanlarına göre tesiste eğitim alan Yıldırım'ın özel bireyleri; güzel sanatlar lisesine, konservatuvarlara ve üniversitelere yönlendiriliyor. Ayrıca belli bir aşamaya gelen ve çalışabilir durumda olan öğrenciler ise destekli istihdam projesi kapsamında istihdama kazandırılıyor.

Yine merkezde, engelli ve dezavantajlı bireylerin ailelerine de eğitim ve seminerler verilerek ebeveynlerin karşılaştıkları güçlüklerin ortadan kaldırılması amacıyla çalışmalar yürütülüyor. 2019 yılından bu yana 7 bin 879 bireyin eğitim hizmeti aldığı Engelsiz Yaşam Okulu’ndan bu yıl bin 20 özel gereksinimli birey yararlanıyor. Engelsiz Yaşam Okulu, mutfak bölümünden mezun olan 9 öğrenci gıda sektöründe istihdam edilirken, müzik bölümünden mezun olan 14 öğrenci güzel sanatlar lisesinde eğitimini sürdürdü ve mezun olan 17 öğrenci güzel sanatlar okulunu bitirdi.

KİMSE YALNIZ DEĞİL

Toplumun tüm kesimlerine yönelik hizmetler ürettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Engelsiz Yaşam Okulumuzla dezavantajlı kardeşlerimize birçok alanda imkân oluşturarak onların toplumla entegrasyonuna katkı sağlıyor ve hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Eğitimlerimizle çocuklarımızın ve gençlerimizin kültürel ve sanatsal aktivitelerin içerisinde yer almasını sağlıyoruz. Gençlerimizin bir taraftan donanımlı, milli manevi değerlerini özümsemiş bireyler olarak yetişmesi için çaba sarf ederken, diğer taraftan da onların bu gelişim süreçlerini kültürel sanatsal aktivitelerle desteklemeleri için projeler geliştiriyoruz. Engelsiz Yıldırım olma yolunda üstümüze düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Kimsenin kendisini yalnız hissetmediği bir ‘Yıldırım’ inşa etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

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