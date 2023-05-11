Bursa Yıldırım'da engelsiz hizmet

‘Engelsiz Yıldırım’ vizyonuyla, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak projeleri hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlerde de özel bireyler için ‘engelsiz ulaşım hizmeti’ sağlayacak.BURSA (İGFA) - Engelli bireylerin oy verme haklarını kullanabilmeleri için gerekli hazırlıkları yapan Yıldırım Belediyesi, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde engelli vatandaşları oy kullanacakları sandıklara taşıyacak.

Özel araçlarla evlerinden alınacak olan engelli bireyler, oylarını kullandıktan sonra tekrar evlerine bırakılacak. Hizmetten yararlanmak isteyen engelli bireylerin Yıldırım Belediyesi İletişim Merkezi’ne ait 444 16 02 numaralı telefonu arayarak kayıt yaptırmaları gerekiyor.