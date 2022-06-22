Bursa Yıldırım'da 'el emekleri' görücüye çıktı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yerel belediye bünyesindeki Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK), Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi ve Kadın Kooperatifleri kursiyerlerinin ürettiği ürünler, ‘El Emekleri Festivali’nde sergileniyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Kaplıkaya Cazibe Merkezi’nde düzenlenen ve 26 Haziran’a kadar devam edecek El Emekleri Festivali kapsamında YIL-MEK eserleri görücüye çıktı.

Açılışta konuşan Yıldırım Belediye Başkan Oktay Yılmaz, kursiyerleri yaptıkları çalışmalardan dolayı kutladı.

Yapılan işler ve üretilen hizmetlerin ancak ve ancak insanla buluşursa değer kazanacağını ifade eden Başkan Yılmaz, "Bu bilinçle, insanlarımızın yaşamına dokunacak, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltecek hizmetler üretmeye gayret ediyoruz. YIL-MEK, Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezleri ile desteklediğimiz Kadın Kooperatiflerinin yeri bizde çok ayrı. Bu merkezlerde; Yıldırım Kaymakamlığımız, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Merkezimiz ile iş birliği içerisinde hayata geçirdiğimiz eğitim programlarıyla, insanlarımızın ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine katkı sunuyoruz” diye konuştu.

KADINLAR ÜRETİYOR YILDIRIM KAZANIYOR

YIL-MEK 2021-2022 eğitim öğretim döneminde 13 mahalle, 15 kurs merkezinde 62 branşta eğitimlerine devam ettiğini belirten Başkan Yılmaz, şu an ilçede toplam 8 kadın kooperatifin varlığına dikkati çekerek, "Hedefimiz bu sayıyı 14’e çıkarmak. Kooperatiflerimizi desteklerken, kooperatif üyesi kadınların nitelik kazanması için de eğitim programları düzenliyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak YIL-MEK Sepeti uygulamasıyla birlikte internet ortamında tüm Türkiye'ye hatta tüm dünyaya ürünlerimizi pazarlayacağımız uygulamamızı aktif hale getireceğiz” dedi.

Kursiyerlerin el emeği, göz nuru ürünlerini ekonomik değere dönüştürecek festivalin Yıldırım'da 6 gün süreceğini ve festival kapsamında konserlerle vatandaşlara güzel, keyifli vakitler yaşatılacağı bildirildi.