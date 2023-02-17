Bursa Yıldırım'da depremzedelere kışlık kıyafet üretiliyor

Bursa'da Yıldırımlı kadınlar, depremzedeler için battaniye, yağmurluk, eşofman ve nevresim üretiyor.BURSA (İGFA) - Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem sonrası tüm Türkiye tek yürek oldu.

Yıldırım Belediyesi iş odaklı mesleki eğitim kurslarında ve kadın eğitim ve girişimcilik merkezlerinde eğitim alan kursiyerler ile kooperatif üyeleri afetin yaşandığı andan itibaren depremzedeler için kışlık kıyafet ve battaniye dikimi yapıyor.

Yıldırım Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi’nde Vişne Caddesi’ndeki tekstil firmalarından bağış olarak aldığı kumaşlarla afetin yaralarını sarmaya çalışan Yıldırımlı kadınlar, 10 günde ürettikleri 4 bin eşofman takımı, bin polar takım, 750 yağmurluk, bin battaniye ve 500 nevresim takımını afet bölgesine gönderirken merkezlerde üretimler tüm hızıyla devam ediyor.

Depremin yaralarını el birliğiyle saracaklarını belirten Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, depremzedelere destek veren Yıldırımlı kadınlara teşekkür ederek, “Biz, birbirinin dertleriyle dertlenen, mutlulukları ile mutlu olan dayanışma duyguları güçlü bir toplumuz. Yaşadığımız deprem felaketinde bunu bir defa daha gördük. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Yıldırım olarak belediyemiz, kurumlarımız ve hemşehrilerimizle birlikte ilk günden itibaren afetzedelere yardımcı olmak için adeta seferberlik başlattık. Gösterdikleri özveriden dolayı herkese teşekkür ediyorum” dedi.