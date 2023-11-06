Bursa Yıldırım'da Değirmenönü'ne çifte konfor

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Değirmenönü Mahallesi’ndeki mevcut pazar alanını daha modern, konforlu yeni yerine taşıyor. Kullanımda olan pazar alanı ise park olarak bölgeye hizmet verecek.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, Değirmenönü Mahallesi’ndeki semt pazarının yerini değiştiriyor. Mevcut pazar alanının ihtiyaçları karşılama noktasında yetersiz kalmasından dolayı mahalleye yeni bir pazar alanı kazandırıyor.

Bölge sakinlerinin daha güvenli ve konforlu alışveriş yapabilmesi için 2 bin 500 metrekarelik alanda hizmet verecek pazar alanında 104 tezgâh faaliyet gösterecek olup pazarın kurulmadığı günlerde otopark olarak kullanılacak. Mevcut pazar alanı ise parka dönüştürülecek.

Yıldırım’ın temel önceliğinin kentsel dönüşüm olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Ancak, kentsel dönüşümü sadece binaların yenilenmesi olarak görmüyor, aynı zamanda sosyal ve ekonomik dönüşüm yapıyoruz. İlçemizdeki yeşil alanların, ortak kullanım alanlarının sayısını artıyor, yeni ulaşım arterleri oluşturuyoruz. Yine, insanlarımızın yaşam konforunu arttırmak, güvenli ve hijyenik alışveriş yapabilmelerini sağlamak için modern pazar alanlarını ilçemize kazandırıyoruz. Bu minvalde, Millet, Piremir, Güllük- Mimarsinan kapalı pazar alanlarını hizmete açtık. Gökdere, Bağlaraltı ve Büyükşehir Belediyemizin desteği ile yapacağımız Arabayatağı pazar alanında çalışmalarımız devam ediyor. Yavuzselim Kapalı Pazar Alanı’nın projelendirme çalışmalarını tamamladık. Değirmenönü Mahallemizdeki pazar alanını kısa süre içeresinde tamamlayarak hizmete açacağız” diye konuştu.