Bursa Yıldırım'da Dede Korkut'un kitabına analiz
Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Kemikli rehberliğinde “Kurucu Metinler Atölyesi”ni başlattı. Emir Buhari Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen okumaların ilk haftasında Dede Korkut’un Kitab-ı Dedem Korkut eseri üzerine konuşuldu.BURSA (İGFA) - Kültür ve sanat alanında önemli projelere imza atan Yıldırım Belediyesi, düzenlemiş olduğu eğitici ve bilgilendirici etkinliklere bir yenisini daha ekledi.
Her ay bir eserin değerlendirileceği programlarda, Ahmet Yesevi’nin ‘Divan-ı Hikmet’, Süleyman Çelebi’nin ‘Mevlid’, Yazıcıoğlu Muhammed Efendi’nin ‘Muhammediye’, Eşrefoğlu Rumi’nin ‘Müzekkin Nüfus’, Dariri’nin ‘Siyer-i Nebi’ kitapları, Prof. Dr. Kemikli rehberliğinde tahlil edilecek.
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