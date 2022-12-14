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Bursa Yıldırım'da çocuklara hijyen ve güvenlik
YAŞAM 14.12.2022, 13:09
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde aşayan çocukların donanımlı bireyler olarak yetişmesi için destek faaliyetleri yürüten Yıldırım Belediyesi, düzenlediği eğitimlerle miniklerin kişisel gelişimine katkı sağlıyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi Kreşi’ndeki çocuklara Güvenlik ve Hijyen eğitimi verildi.
Eğitim kapsamında çocuklara doğru el yıkama, hijyen ve temizlik konularında bilgi verildi. Ayrıca etkinlik kapsamında çocuklara güvenlik eğitimi verildi.
Gerçekleşen faaliyetin sonunda miniklere boyama kitabı hediye edildi.
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