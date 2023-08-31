Bursa Yıldırım'da çocuklar hem eğlendi, hem öğrendi

Bursa'da Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen satranç turnuvası renkli görüntülere sahne oldu.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla satranç turnuvası düzenledi. Mimar Sinan Spor Kompleksi’nde gerçekleşen turnuvaya 8 farklı yaş kategorisinde 88 sporcu katıldı. Öğrencilerin kıyasıya mücadele ettiği turnuvada nefesler tutulurken, velilerde çocuklarını yalnız bırakmadı. Turnuva sonrası dereceye giren öğrencilere madalya verilirken, katılımcılara ise satranç takımı hediye edildi.

SPOR KENTİ YILDIRIM

Turnuvaya katılan sporcuları tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin; fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerinde sporun ayrı bir önemi var. Bu nedenle Yıldırım’ı bir spor kenti yapmak ve sporu tabana yaymak için çalışmalarımız sürüyor. Tüm vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği spor tesislerini ilçemize kazandırdık ve yenilerini inşa etmeye devam ediyoruz. Yıldırım; tarih, kültür ve medeniyet kenti olduğu kadar aynı zamanda da bir spor kentidir. Yıldırım’ın spor kenti kimliğini güçlendiren hizmetlerimiz şükürler olsun meyveleri veriyor. Bu çalışmalarımızın somut bir çıktısı olarak Yıldırım Belediyesi lisanslı sporcularımızın sayısı, 2023 yılı itibariyle 4 bin 16 oldu. Lisanslı sporcularımızın yanı sıra vatandaşlarımızı da sporla buluşturuyoruz. Geride bıraktığımız 4 yılda; yaz ve 237 bin 934 vatandaşımıza spor ve eğitim hizmeti verdik. Ayrıca katıldıkları her müsabakada göğsümüzü kabartan evlatlarımız 3 bin 258 madalya ve 141 kupa kazandı. Yıldırım Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da spora ve sporcuya önem vermeye, onlara yeni tesisler, yeni imkanlar sağlamaya devam edeceğiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum” dedi.