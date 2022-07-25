Bursa Yıldırım'da çocuklar geleneksel oyunlarla tanıştı

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, hızla gelişen teknolojiyle birlikte unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarının yaşatılması ve çocuklara sevdirilmesi amacıyla ‘Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği’ düzenlemeye başladı.BURSA (İGFA) - Yıldırım'da Karaağaç Mahallesi Temenyeri Parkı’nda gerçekleştirilen Yaz Mahalle Şenliği’nin ilk etkinliğine yüzlerce Yıldırımlı çocuk katıldı.

Minikler seksek, halat çekme, yağ satarım, sandalye kapmaca, heykel oyunu gibi oyunlarla unutulmaz bir gün geçirirken, Nasreddin Hoca kostümlü anlatıcıdan da Anadolu masalları dinlediler. Yıldırımlı miniklerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen Geleneksel Sokak Oyunlaı Şenliği, önümüzdeki günlerde ilçenin diğer mahallelerinde de devam edecek.

Yaz Mahalle Şenlikleri ile minikleri geleneksel sokak oyunlarıyla buluşturmayı hedeflediklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, etkinliklerle çocukların sokak oyunlarını hem öğrendiğini, hem de oynadığını ifade ederek, "Yoğun şehirleşme ve teknolojiyle çocuklarımız bu imkâna pek sahip değiller ancak onları bu oyunlarla buluşturmaya devam ediyoruz. Etkinliklerimizin ilkini Temenyeri Parkı’nda gerçekleştirdik. ‘Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği’ ile Yıldırım’ın geleceği olan çocuklarımızın yaşamlarına dokunacağız” ifadelerini kullandı. Yıldırım’da Mahalle Şenlikleri yaz ayı boyunca devam edecek" diye konuştu.