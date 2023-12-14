Bursa Yıldırım'da can dostlara şefkat eli

Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Veteriner İşleri Müdürlüğü’nü ziyaret edip gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, ilçedeki sokak hayvanlarına şefkat elini uzatıyor.

Can dostlarının beslenme, barınma ve tedavi gibi ihtiyaçlarını karşılayan Yıldırım Belediyesi, sahiplendirme çalışmalarıyla da sokak hayvanlarını sıcak yuvalara kavuşturuyor. Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 2019 yılından bu yana toplamda 35 bin 772 hayvanı tedavi ederken, 2 bin 892 hayvanı da sahiplendirdi. Öte yandan ekipler, ilçedeki kedi evleri, otomatik ve mekanik yemlikler, panel telle çevrili beslenme odakları, su odakları ve şehrin muhtelif yerlerine periyodik olarak kedi ve köpek maması, yem ve su bırakıyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bir kap yemek ve suyun sokak hayvanları için hayati öneme sahip olabileceğini belirtti.

Başkan Oktay Yılmaz, ilçede yaşayan her canlıyı düşündüklerini vurgulayarak, “Bizim sadece hemşehrilerimize karşı görevlerimiz yok. Doğaya ve sokak hayvanlarına karşı da sorumluluklarımız var. Yıldırım Belediyesi olarak bir yandan şehrin doğasını korurken diğer yandan da şehirde yaşayan canlılara sahip çıkıyoruz. Sokak hayvanlarının bu süreci hayatlarını kaybetmeden atlatması için üzerimize bazı sorumluluklar düşüyor. Yapacağımız ufak fedakârlıklar, sokaktaki dostlarımızın hayata tutunmasına büyük katkı sağlıyor. Sokak hayvanlarının beslenmesi için vakıflar kuran, bir kültürün temsilcileri olarak hep birlikte sokaklarda yaşayan sessiz dostlarımıza sahip çıkalım” diye konuştu.