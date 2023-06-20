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Bursa Yıldırım'da binlerce çocuk uzayla tanıştı

YAŞAM 20.06.2023, 10:57
Bursa Yıldırım'da binlerce çocuk uzayla tanıştı

Bursa Yıldırımlı çocuklar Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’nde uzay yolculuğuna çıkarak astronotların 24 saatine tanıklık ediyor.BURSA (İGFA) - Molla Yegân Çocuk Üniversitesi’nde çocuklar, astronomi ve uzay bilimleri alanında temel eğitim alıyor.

Matematik, astronomi, resim, fen bilimleri, robotik kodlama, felsefe ve drama dâhil olmak üzere 11 atölye 18 branşta eğitim veren Molla Yegân Çocuk Üniversitesi’nde yüzlerce çocuk atölyelerden yararlanırken uzaya yolculuk eğitimleri de tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Namazgah Gıyasettin Bingöl İlkokulu öğrencilerinin misafir olduğu Çocuk Üniversitesi’nde, çocuklar önce astronot kıyafeti giydi, sonrasında roket modelin içinden geçerek uluslararası uzay istasyonu modülünde bir astronotun 24 saatini gözlemleyebilme imkânı buldu. Uzay meraklıları, sergi alanındaki karadeliklerin oluşumu, manyetik alanın doğası, gezegenlerin sesi, gece gündüz oluşumu, güneş sistemi ve evrendeki büyüklükleri, büyük patlama gibi bilgileri onlara özel dizayn edilmiş düzenekler ve donanımlar eşliğinde inceleme imkânı buldu. Öğrenciler yaklaşık 2 saat süren uzay macerası sonunda kendilerine bu güzel ortamı sağladıkları için Yıldırım Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür etti.

FATİHLER YETİŞECEK

21 Mart’tan bu yana Yıldırım Belediyesi olarak 63 okul, toplamda 3 bin 14 öğrenciyi Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’nde ağırladıklarını ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Evlatlarımızın hem bilim hem de kültür eğitimlerini nitelikli şekilde alabilmeleri için Molla Yegân Çocuk Üniversitesi’ni ilçemize kazandırdık. 24 Ocak’ta başlayan atölye eğitimleri ile bugüne kadar bin 980 evladımıza eğitim verirken 21 Mart’tan bu yana 3 bin 14 öğrencimize de uzay eğitimi verdik. Ben gönülden inanıyorum ki, geleceğin mucitleri, bilim insanları, öğretmenleri ve Türkiye’nin iftihar kaynağı olacak nice değerli ismi Yıldırım’dan çıkacak. Molla Yegân Çocuk Üniversitemiz, evlatlarımızın ufkunu açacak, onların hayal dünyasını zenginleştirecek ve yeni Fatihlerin yeni Aziz Sancarların yeni Selçuk Bayraktarların yetişmesine vesile olacak” dedi.

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