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Bursa Yıldırım'da Başkan Yılmaz'dan 'özel' ziyaret

YAŞAM 12.01.2023, 12:51
Bursa Yıldırım'da Başkan Yılmaz'dan 'özel' ziyaret

 Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mevlâna Mahallesi’nde oturan Yıldırım’ın özel vatandaşlarından Enes Eşit’in (25) evini ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi ‘Sizin İçin Buradayız’ ekibi ilçe sakinlerini evlerinde ziyaret ederek, sorun, öneri ve taleplerini dinliyor. 

Bu ziyaretler kapsamında Mevlâna Mahallesi’nde vatandaşlar ile bir araya gelen ekipler, Yıldırım’ın özel sakinlerinden 25 yaşındaki Enes Eşit ve ailesini ziyaret etti. Enes, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ı evlerine davet ederek, kendisinden kol saati istedi. Enes’in davetini geri çevirmeyen Başkan Yılmaz, Eşit ailesine konuk oldu. Enes ile keyifli bir sohbet gerçekleştiren Başkan Yılmaz, kendisine kol saati hediye etti.

MUTLULUK EVDEN BAŞLAR

Yıldırım’da yaşayan özel bireylerin engelsiz bir hayat sürmesini sağlamayı öncelikli görevlerinden birisi olarak kabul ettiklerini aktaran Başkan Yılmaz, “Özel durumu bulunan kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak ve onları sosyal yaşamın içinde tutacak projelere öncelik veriyoruz. Ayrıca sık sık özel hemşehrilerimizi ziyaret ederek onlarla sohbet ediyor, özel günlerinde yanlarında bulunarak yalnız olmadıklarını gösteriyoruz. İsteklerine anında cevap vermeye çalışıyoruz. Bizi evine davet eden Enes kardeşimizin hanesine misafir olduk, kendisi ve kıymetli ailesiyle hasbihal ettik. Bir şehrin mutluluğu, evlerdeki mutluluktan başlar. Hanelerimizin güler yüzü hiç solmasın" dedi.

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