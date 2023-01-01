Bursa Yıldırım'da Başkan Yılmaz 2022'nin son saatlerine kadar sahadaydı

Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2022’nin son saatlerini yine toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelerek geçirdi.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi, Ertuğrulgazi, Emirsultan ve Yavuzselim Karakolu, Beyazıt Polis Merkezi ve Çocuk Şube, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Karapınar Jandarma Karakolu, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Servisi’ni ziyaret ederek vatandaşların yeni yılını kutlarken belediye personeli ve esnafın da yeni yılını tebrik etti.

Ziyaretlere Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Yıldırım Başkan Vekili Yunus Emre Kandemiroğlu, İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Zehra Yekeler, Gençlik Kolları Başkanı Rüştü Maviçiçek katıldı.

Başkan Oktay Yılmaz’ın ilk durağı Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi oldu. Ders çalışan gençleri ziyaret eden ve gençlere tatlı ikramında bulunan Yılmaz, “2023’e dinamik başlamak için yılın son akşamında genç kardeşlerimizle buluştuk. 2023 yılı gençlerimize başarı ve mutluluk getirsin” dedi.

GÖREV BAŞINDAKİ JANDARMA VE POLİSE TEŞEKKÜR

Kütüphane ziyaretinin ardından emniyet güçleriyle buluşan Başkan Oktay Yılmaz, Ertuğrulgazi, Emirsultan ve Yavuzselim Karakolu, Beyazıt Polis Merkezi ve Çocuk Şube, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ile Karapınar Jandarma Karakolu’nu ziyaret etti. Polis teşkilatı ve güvenlik güçlerinin yeni yılını kutlayan Başkan Yılmaz, yeni yılın ülkemizde ve tüm dünyada daha mutlu, daha huzurlu ve barış içerisinde geçmesini temenni ederek, “Her koşulda vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için gece gündüz demeden görev başında kalarak fedakârlık gösteren tüm kolluk kuvvetlerimizin yeni yılını tebrik ediyorum ve vatan için görevleri başında şehadet şerbetini içen polislerimize rahmet, ailelerine başsağlığı ve gazilere hayırlı ömür diliyorum" dedi.

2023’ÜN İLK BEBEKLERİNE ZİYARET

112 Acil Çağrı Merkezi ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Servisi’ndeki vatandaşlarla buluştu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Yılmaz, yılbaşı gecesi görevi başında olan ekiplerle sohbet edip, yeni yıllarını kutladı. Ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Servisi’ne giderek 2023 yılının Yıldırım’da dünyaya gelen ilk bebeklerini ziyaret eden Başkan Yılmaz, “Yeni yılın ilk gününde gözlerini Yıldırım’da açan bebeklerimizi ziyaret ettik. Hediyelerini takdim ettik ve ailelerini tebrik ederek mutluluklarını birlikte paylaştık. Ailelerimize bebekleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum” diye konuştu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2023 yılının tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ettiğini söyledi. Başkan Oktay Yılmaz, "Bu yılı hem ilçemizi geliştirip daha da güzelleştiren hem de hemşehrilerimizin yaşam konforunu arttıran birçok projeyle tamamladık. Yıldırım’ın her köşesine eşit hizmet götürme gayretiyle ilçemizin dört bir yanını hizmet ağlarıyla donatıp gelişen ve güzelleşen bir Yıldırım’ın hizmetkârı olduk. Hemşehrilerimizden aldığımız güçle 2023 yılında da mesai mefhumu gözetmeden çalışmaya devam edeceğiz. 2023 yılının ilçemiz, şehrimiz, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için güzellikler ve hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.