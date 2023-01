Bursa Yıldırım'da Başkan'dan gençlere final ziyareti

Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Teknik Üniversitesi Kütüphanesi’nde final haftasında ders çalışan öğrencileri ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ile birlikte, üniversite kütüphanesinde sınavlara hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi.

Gençlerle sohbet edip taleplerini dinleyen Başkan Oktay Yılmaz, ders çalışan öğrencilere başarı diledi. Kendi öğrencilik yıllarından, belediye başkanlığı sürecine kadar yaşadığı tecrübeleri öğrencilere aktaran Başkan Yılmaz, “Öğrencilik yılları gençlerimizin en güzel dönemleri. Tüm kardeşlerimin bu yılların kıymetini bilip, iyi değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Biz de yerel yönetim olarak öğrenci kardeşlerimizin hayatlarının en güzel dönemlerini daha verimli ve mutlu bir şekilde yaşamları için projeler geliştiriyor, çalışmalar yapıyoruz. Tüm öğrencilerimize sınavlarında kolaylıklar diliyorum” dedi.

GÖNÜL ELÇİLERİMİZ

Her fırsatta gençlerle bir araya geldiklerini dile getiren Başkan Oktay Yılmaz, “Bursa Teknik Üniversitesi bizim dünyaya açılan penceremiz. Öğrenci kardeşlerimiz ve çok değerli hocalarımız ise bizim gönül elçilerimiz. Her fırsatta onlarla bir araya gelerek, sohbet etmeye fikirlerini almaya gayret ediyoruz. Gençlerimiz her zaman bizim çalışma motivasyonumuzu yükseltiyor. Bugün de kendileri ile birlikte olmaktan çok keyif aldık. Bir nebze de olsa onları sınav stresinden uzaklaştırabildiysek ne mutlu bize. Yıldırım Belediyesi olarak gençlerimize yönelik hayata geçirdiğimiz projelerle onların her daim destekçisiyiz” dedi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ı ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren BTÜ Rektörü Çağlar ise “Yıldırım Belediyesi ve BTÜ olarak, yerel yönetim üniversite iş birliği konusunda Türkiye’ye örnek olabilecek çalışmalara imza atıyoruz. Kurumumuza ve öğrencilerimize desteklerinden dolayı Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.