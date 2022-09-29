Bursa Yıldırım'da 'Barış Manço' modern merkeze dönüşüyor

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Barış Manço Kültür Merkezi’ni baştan aşağı yenileyerek çok amaçlı bir tesise çeviriyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen ile birlikte tesise kazandırılan modern nikâh salonunu ve çalışmalarda sona yaklaşılan Mimar Sinan Kütüphanesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Bin 200 metrekare alanda yapılan Mimar Sinan Kütüphanesi’nin bünyesinde 10 bini aşkın kitap, bilgisayar laboratuvarı, toplantı salonu, 200 kişilik çalışma alanı bulunacak olup ziyaretçilere ücretsiz çay, çorba ve internet hizmeti verilecek. Ayrıca kütüphanenin alt katında ise ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte kitap okuyabileceği çocuk kütüphanesi de Yıldırımlı miniklerin istifadesine sunulacak.

Barış Manço Kültür Merkezi’nin üst katında çalışmaların tüm hızla devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçenin ikinci kütüphanesini gençlerimizin hizmetine sunmak adına gayretle çalıştıklarını belirterek, "Bu kapsamda Barış Manço Kültür Merkezi’mizin üst katındaki nikâh salonumuzu kütüphanemize dâhil edip zemin kata yeni bir nikâh salonu kazandırdık. Nikâh merasimleri, insanların daima en özel hatırlamak isteyecekleri günlerden birisidir. Biz de insanlarımızın bu mutluluklarına katkı sağlamak için Barış Manço Nikâh Salonu’nu yeniden dizayn ettik” dedi.

Mimar Sinan Kütüphanesi’nde çalışmaların yüzde 90’ının tamamlandığını ifade eden Başkan Yılmaz, kütüphanede 10 bini aşkın eser, sınırsız internet, bilgisayar laboratuvarı ve kaliteli ikramlar gençlerimizin istifadesine sunulacağını ve kütüphanenin Ekim ayı içerisinde hizmete açılacağını söyledi.