Bursa Yıldırım'da Anadolu rüzgarı esti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde farklı coğrafyaların zengin kültürlerini aynı çatı altında buluşturan Yıldırım Belediyesi, Anadolu Kültür Şöleni Muş Gecesi programı düzenledi.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında Anadolu Kültür Şöleni Muş Gecesi programı düzenlendi.

Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Osman Şahin, il yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Muşlu vatandaşlar katıldı. Laleler diyarı Muş’un kültürünün katılımcılara aktarıldığı etkinlik Muş yöresel halk oyunları başladı. Müzisyen Ertuğrul Polat konseri ile sona eren program tüm katılımcılardan tam not aldı.

“BİRLİK VE BERABERLİK İŞİN BESMELESİ”

Yıldırım’ın Türkiye'nin bütün renklerini, güzelliklerini bünyesinde barındıran bir ilçe olduğunu belirten Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Anadolu’nun dört bir yanından, Balkanlar’dan, Kafkaslar’dan gelen milyonlarca insan bu şehirde yan yana kardeşçe yaşamaktadır. Bu yönüyle Bursa adeta bir Anadolu bahçesidir. Muşlu hemşehrilerimiz de bu bahçenin en güzel çiçeklerindendir. Muşlu kardeşlerimiz uzun yıllardan bu yana; siyasette ve ekonomide Bursa'ya değer katmıştır. Ben Muşlu hemşehrilerimizden Bursa’ya sahip çıktıkları gibi Muş’a da sahip çıkmalarını rica ediyorum. Birlik ve beraberlik işin besmelesi. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin” dedi.

Doğu ve Güneydoğu’daki vatandaşların Bursa’daki yaşamlarında Bursa’ya katkı koyarak kendi illerine de gittiklerinde saygınlıklarını devam ettirdiklerini ifade eden AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, “Bölünmeyin, parçalanmayın ayetini kendimize rehber edinip bölünmeyecek, parçalanmayacağız” mesajı verdi.

Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen de, geceyi tertip ettiği için Başkan Oktay Yılmaz’a teşekkür etti.