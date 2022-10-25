Bursa Yıldırım'da 'Adım Adım İslam Dünyası' dersi

Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin hayata geçirdiği Adım Adım İslam Dünyası programı, Araştırmacı Yazar Taha Kılınç’ın Bilâd-üş Şam anlatımıyla başladı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi’nin, İslam’ın tarihteki önemli şehirlerinin anlatıldığı Adım Adım İslam Dünyası programının ilk dersi yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılış programına Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da katıldı. Araştırmacı Yazar Taha Kılınç’ın anlatımıyla başlayan İslam Dünyası seminerlerinin ilk dersinde Bilâd-üş Şam üzerine konuşuldu.

Toplamda 5 hafta sürecek ve İslam coğrafyasının önemli bölgelerinin sosyolojik, tarihi ve siyasal durumunun işleneceği eğitim serisinde önümüzdeki haftalarda Asya, Kuzey Afrika, Endülüs ve Balkanlar’ üzerinde durulacak.

İNSAN ODAKLI HİZMET

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, merhamet ve sevgi medeniyetini yaşatmak, gençleri gönül coğrafyalarıyla buluşturmak ve aradaki güçlü bağı gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla coğrafya okumaları gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Yılmaz, tarih şehri Yıldırım’da kültürel faaliyetlere önem verdiklerini kaydetti.

Önceki aylarda aylarda Balkan coğrafyasının sosyolojik, tarihi ve siyasal durumunu ele aldıklarını anımsatan Başkan Yılmaz, "Balkan Şehirleri Akademisi’nde de birbirinden kıymetli hocalarımızı ilçemizde ağırladık, katılımcılarımızla buluşturduk. Bu dönemde de düzenlediğimiz ‘Adım Adım İslam Dünyası’ programı ile İslam coğrafyasının önemli merkezlerinden olan Biladü’ş Şam, Asya, Kuzey Afrika, Endülüs ve Balkanlar’ı Taha Kılınç hocamızdan dinleyeceğiz. Son 100 yılda yaşananlar dünyanın yeni bir perspektife ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Dünya nüfusunun yüzde 25’ini Müslümanlar oluşturuyor. Petrolün 3'te 2'si İslam ülkelerinin elinde. Buna karşılık dünya ekonomisinin maalesef yüzde 8’i sadece Müslümanların elinde. Yüzde 25’lik bir nüfus, yüzde 65’lik bir enerji sahipliği ancak yüzde 8’lik bir ekonomik güç. İnşallah köklü medeniyetimizden aldığımız değerlerle yeniden inşa edeceğimiz yapı ile ekonomik gücümüzü de düzelterek değişen dünyada merhamet medeniyetimizi selam medeniyetimizi inşa etmiş olacağız" diye konuştu.

Yılmaz, dünyanın da medeniyetin de ana unsurunun insan olduğunu aktardı.

Program sonunda Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, konuk Taha Kılınç ile birlikte önümüzdeki günlerde açılacak Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi’ni gezdi.