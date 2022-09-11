Bursa Yıldırım'da 864 çocuktan erkekliğe ilk adım

Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 864 çocuğun sünnet şöleni dolayısıyla Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi bahçesinde aileler ve çocuklarla bir araya geldi. Program sonunda Başkan Oktay Yılmaz ve protokol, sünnet çocukları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi'nin düzenlediği sünnet organizasyonunda 864 çocuk erkekliğe ilk adımı attı. Uzman hekimler tarafından ücretsiz olarak sünnet edilen 864 çocuk aileleriyle birlikte Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi bahçesinde düzenlenen ‘Sünnet Şöleni’nde bir araya geldi.

Programa, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ufuk Ay, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Alpaslan, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, Yıldırım İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Ekinci, Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak, Medicabil Sağlık Grubu yöneticileri, sünnet çocukları ve aileleri katıldı. Mevlid-i şerif ile başlayan organizasyonda; mehter takımının gösterisi ilgiyle izlenirken, yüz boyama etkinlikleri ve ikramlarla çocuklar eğlenceli vakit geçirdi. Şölende, minikler aileleri ile gönüllerince eğlenirken Başkan Oktay Yılmaz, program sonunda çocuklara sürpriz hediyeler verdi.

Hz. İbrahim’in bir geleneği olan sünnet programında Yıldırımlılarla olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım’a ve Yıldırımlılara hizmet için yola çıkarken, ‘Yıldırım 700 bin kişilik büyük bir aile ve biz de bu ailenin huzuru, mutluluğu ve geleceği için ekibimizle birlikte gece gündüz gayretle çalışacağız’ demiştik. Bugüne kadar sözümüzü tuttuk. Büyük Yıldırım ailesinin derdiyle dertlendik, mutluluğu ile mutlu olduk. Çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız için ailemizin her bir ferdine dokunacak çok önemli hizmetleri ilçemize kazandırdık. Bugün Bursa'nın en modern kütüphanesi, en büyük spor kompleksi, en huzurlu mesire alanları, en güzel parkları da Yıldırım’da. Yeni yollarımız, meydanlarımız, kapalı pazar alanlarımız, spor tesislerimiz, gençlik projelerimiz ile Yıldırım’ı güzelleştiriyor, hemşehrilerimiz için daha konforlu daha yaşanabilir bir kent inşa ediyoruz. Evlatlarımızın geleceğe sağlam adımlarla hazırlanmaları için var gücümüzle çalışıyor, özel projelere imza atıyoruz. Sokak oyunları şenlikleri, tiyatro ve halk oyunları kurslarıyla miniklerimiz gönüllerince vakit geçirirken, 10’larca branşta hayata geçirdiğimiz spor kursları ile evlatlarımızın gelişimini destekliyoruz. Toplamda 1,5 milyon metrekareye çıkardığımız yeşil alanımızı bu dönem içerisinde 3 milyon metrekareye çıkaracağız. Vakıf Bera Kent Parkımız, Gökdere Millet Bahçemiz ve yakın zamanda hizmete açtığımız Balaban Mesire Alanı’mız olmak üzere 18 yeni mahalle parkını ilçeye kazandırırken 32 parkı da sil baştan yeniledik. Hizmete açtığımız fiziki mekanların yanı sıra yapım çalışmaları devam eden Mimar Sinan Kütüphanesi, Molla Yegân Çocuk Üniversitesi, bilişim ve girişim alanında Bursa’da tek olacak Yıldırım Gençlik ve Spor Merkezi açıldığında Yıldırım’a değer katacak. Yıldırım Belediyesi olarak evlatlarımızın yaşamlarının her anlarında yanındayız” dedi.

“YILDIRIM SİZİNLE GÜZEL”

‘Yıldırım, dayanışma ve kardeşlik kentidir’ diyen Başkan Oktay Yılmaz, “İlçemizdeki dayanışmayı artırmak, kardeşlik bağlarını güçlendirmek için özel gayret gösteriyoruz. Düğün ve sünnet cemiyetlerinde, asker uğurlamalarında ve cenazelerde hemşehrilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Tıpkı bir aile gibi iyi ve kötü günde hemşehrilerimizin yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Düzenlediğimiz bu sünnet şöleninin de kardeşlik bağlarımızı ve dayanışma ruhumuzu pekiştireceğine inanıyorum. Tabi sünnet inancımız gereği bizler için çok önemli bir anlam taşıyor. İstedik ki hem inancımızın gereğini yerine getirelim hem geleneklerimizi yaşatalım hem de bu mutlu günlerinde evlatlarımızı yalnız bırakmayalım. Çocuklarımızın ilerleyen yıllarda sünnetlerini güzel bir anı olarak hatırlamaları için önce onları modern sağlık kuruluşunda sünnet ettirdik akabinde mutluluklarına ortak olmak adına şölen düzenledik. Evlatlarımız, Yıldırım ailesinin en kıymetli üyeleri olduklarını unutmasınlar. Sünnet merasimlerini yaptığımız yavrularımıza istikamet üzere bir ömür diliyorum. Böylesi güzel bir organizasyonda emeği olan ekip arkadaşlarıma, evlatlarımızı konforlu ortamda sünnet eden Medicabil ailesine çok teşekkür ediyorum. Yıldırım sizinle güzel” sözlerini aktardı.